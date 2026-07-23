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Рух Південним мостом буде обмежено до 27 липня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Південним мостом буде обмежено до 27 липня (схема)
Вантовий однопілонний міст перетинає річку Дніпро, з'єднуючи правий і лівий береги Києва
фото: ua.igotoworld.com

Комунальники просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 24 до 27 липня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Ремонт асфальтобетонного покриття виконуватимуть з 11:00 24 липня до 8:00 27 липня у крайній правій смузі руху, у цілодобовому режимі, в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро.

На час ремонту рух транспорту організують другою та третьою смугами.

Із 24 до 27 липня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (схема)
Із 24 до 27 липня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Теги: Київ дороги міст ремонт

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