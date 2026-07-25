Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»
Легендарного творця культових фільмів «Маска» та «Цар скорпіонів» Чака Рассела знайшли непритомним у його власному будинку
На 75-му році життя відійшов у вічність відомий американський кінорежисер, сценарист і продюсер Чак Рассел, який подарував світові культову комедію «Маска» з Джимом Керрі. Про це пише «Главком» з посиланням на видання TMZ.
За даними журналістів, режисера знайшли непритомним у його будинку в районі Сан-Дієго 23 липня, а причина смерті наразі офіційно не розголошується. Йому було 74 роки.
У режисера залишилися дружина Аня Зейн і діти.
Чак Рассел народився 9 травня 1952 року в місті Парк-Рідж, штат Іллінойс. Кар'єру в кіно він розпочав на початку 1980-х років як сценарист і продюсер. Перший гучний успіх прийшов до нього після виходу фільму жахів «Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни сну» (1987), де він виступив режисером і співавтором сценарію. Згодом він поставив ремейк стрічки «Крапля» (1988), який став культовим серед шанувальників жанру.
Світову популярність Расселу принесла комедія «Маска» (1994) з Джимом Керрі та Кемерон Діас. Фільм став одним із найуспішніших релізів року, зібрав понад 350 млн доларів у світовому прокаті та отримав номінацію на премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти. Стрічка також стала проривом для Кемерон Діас і закріпила статус Джима Керрі як однієї з головних комедійних зірок Голлівуду.
Серед інших найвідоміших робіт режисера – бойовик «Стирач» (Eraser) з Арнольдом Шварценеггером, містичний трилер «Благословенна дитина» (Bless the Child) та пригодницький фільм «Цар скорпіонів» (The Scorpion King). Саме остання стрічка стала першою головною роллю в кіно для Двейна «Скелі» Джонсона.
Після тривалої перерви Чак Рассел повернувся до режисури з фільмом «I Am Wrath» (2016), а його останньою роботою став ремейк горору «Witchboard», який вийшов у 2024 році. Незадовго до смерті режисер говорив, що вдячний глядачам за те, що його фільми продовжують знаходити нову аудиторію через багато років після прем'єр.
Нагадаємо, у США на 74-му році життя померла американська художниця-постановниця Барбара Лінг, яка працювала над фільмами «Одного разу в Голлівуді», «Народ проти Ларрі Флінта» та іншими відомими стрічками. Лауреатка премії «Оскар» тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Родина заявила, що її творчий доробок суттєво вплинув на візуальну мову сучасного кінематографа.
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