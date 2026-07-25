Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У 1994 році Рассел зняв свій найвідоміший фільм «Маска», який заробив у світовому прокаті понад 350 мільйонів доларів
фото: фільм "Маска"

Легендарного творця культових фільмів «Маска» та «Цар скорпіонів» Чака Рассела знайшли непритомним у його власному будинку

На 75-му році життя відійшов у вічність відомий американський кінорежисер, сценарист і продюсер Чак Рассел, який подарував світові культову комедію «Маска» з Джимом Керрі. Про це пише «Главком» з посиланням на видання TMZ.

За даними журналістів, режисера знайшли непритомним у його будинку в районі Сан-Дієго 23 липня, а причина смерті наразі офіційно не розголошується. Йому було 74 роки.

У режисера залишилися дружина Аня Зейн і діти.

Чак Рассел народився 9 травня 1952 року в місті Парк-Рідж, штат Іллінойс. Кар'єру в кіно він розпочав на початку 1980-х років як сценарист і продюсер. Перший гучний успіх прийшов до нього після виходу фільму жахів «Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни сну» (1987), де він виступив режисером і співавтором сценарію. Згодом він поставив ремейк стрічки «Крапля» (1988), який став культовим серед шанувальників жанру.

Світову популярність Расселу принесла комедія «Маска» (1994) з Джимом Керрі та Кемерон Діас. Фільм став одним із найуспішніших релізів року, зібрав понад 350 млн доларів у світовому прокаті та отримав номінацію на премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти. Стрічка також стала проривом для Кемерон Діас і закріпила статус Джима Керрі як однієї з головних комедійних зірок Голлівуду. 

Серед інших найвідоміших робіт режисера – бойовик «Стирач» (Eraser) з Арнольдом Шварценеггером, містичний трилер «Благословенна дитина» (Bless the Child) та пригодницький фільм «Цар скорпіонів» (The Scorpion King). Саме остання стрічка стала першою головною роллю в кіно для Двейна «Скелі» Джонсона.

Після тривалої перерви Чак Рассел повернувся до режисури з фільмом «I Am Wrath» (2016), а його останньою роботою став ремейк горору «Witchboard», який вийшов у 2024 році. Незадовго до смерті режисер говорив, що вдячний глядачам за те, що його фільми продовжують знаходити нову аудиторію через багато років після прем'єр.

Помер режисер культової комедії «Маска» Чак Рассел
Помер режисер культової комедії «Маска» Чак Рассел
фото: скрин з відео

Нагадаємо, у США на 74-му році життя померла американська художниця-постановниця Барбара Лінг, яка працювала над фільмами «Одного разу в Голлівуді», «Народ проти Ларрі Флінта» та іншими відомими стрічками. Лауреатка премії «Оскар» тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Родина заявила, що її творчий доробок суттєво вплинув на візуальну мову сучасного кінематографа.

Читайте також:

Теги: голлівудський актор режиссер США смерть кіно трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відібрав мільярди доларів у штатів через підтримку Гарріс
У США спалахнув скандал через помсту Трампа деяким штатам за підтримку Гарріс
Сьогодні, 04:26
Трамп визначається щодо Ірану
Трамп має два сценарії для Ірану – Axios
21 липня, 10:56
Правління Хамада бін Халіфа Аль Тані Катаром тривало з 1995 по 2013 роки
Помер колишній емір Катару
12 липня, 13:59
Оборонний бюджет України цього року перевищив $44 млрд
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна
12 липня, 01:19
Новий трек Бейонсе запускає 60-денний відлік до її наступного дня народження
Бейонсе випустила перший за два роки трек: спеціально до Дня незалежності США
5 липня, 00:18
У Пакистані пасажирський автобус впав у глибоку гірську прірву через конфлікт у салоні
В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей
4 липня, 01:01
Трамп відхрестився від управління власними статками
Трамп прокоментував своє збагачення під час президентства
1 липня, 19:26
Рубіо готовий поступитися Венсу на виборах президента США
Стало відомо, хто може очолити республіканців після Трампа
1 липня, 14:18
Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня
Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1,5 тис.
29 червня, 07:31

Шоу-біз

Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»
Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»
На Венеційському кінофестивалі буде представлено документальний фільм про Ілона Маска
На Венеційському кінофестивалі буде представлено документальний фільм про Ілона Маска
«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою
«Водив Кремлем Пола Маккартні». Андрій Макаревич розкрив деталі зустрічі Путіна з британською суперзіркою
Легенді рок-музики Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
Легенді рок-музики Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
Ані Лорак масово скасовує концерти в Росії: яка причина
Ані Лорак масово скасовує концерти в Росії: яка причина
«Він – шахрайська особистість». Річард Гір різко розкритикував Трампа
«Він – шахрайська особистість». Річард Гір різко розкритикував Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Порошенко ставав на коліна. Депутат-історик нагадав, як офіційний Київ сприяв історичному примиренню з поляками

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua