Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»

У 1994 році Рассел зняв свій найвідоміший фільм «Маска», який заробив у світовому прокаті понад 350 мільйонів доларів

Легендарного творця культових фільмів «Маска» та «Цар скорпіонів» Чака Рассела знайшли непритомним у його власному будинку

На 75-му році життя відійшов у вічність відомий американський кінорежисер, сценарист і продюсер Чак Рассел, який подарував світові культову комедію «Маска» з Джимом Керрі. Про це пише «Главком» з посиланням на видання TMZ.

За даними журналістів, режисера знайшли непритомним у його будинку в районі Сан-Дієго 23 липня, а причина смерті наразі офіційно не розголошується. Йому було 74 роки.

У режисера залишилися дружина Аня Зейн і діти.

Чак Рассел народився 9 травня 1952 року в місті Парк-Рідж, штат Іллінойс. Кар'єру в кіно він розпочав на початку 1980-х років як сценарист і продюсер. Перший гучний успіх прийшов до нього після виходу фільму жахів «Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни сну» (1987), де він виступив режисером і співавтором сценарію. Згодом він поставив ремейк стрічки «Крапля» (1988), який став культовим серед шанувальників жанру.

Світову популярність Расселу принесла комедія «Маска» (1994) з Джимом Керрі та Кемерон Діас. Фільм став одним із найуспішніших релізів року, зібрав понад 350 млн доларів у світовому прокаті та отримав номінацію на премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти. Стрічка також стала проривом для Кемерон Діас і закріпила статус Джима Керрі як однієї з головних комедійних зірок Голлівуду.

Серед інших найвідоміших робіт режисера – бойовик «Стирач» (Eraser) з Арнольдом Шварценеггером, містичний трилер «Благословенна дитина» (Bless the Child) та пригодницький фільм «Цар скорпіонів» (The Scorpion King). Саме остання стрічка стала першою головною роллю в кіно для Двейна «Скелі» Джонсона.

Після тривалої перерви Чак Рассел повернувся до режисури з фільмом «I Am Wrath» (2016), а його останньою роботою став ремейк горору «Witchboard», який вийшов у 2024 році. Незадовго до смерті режисер говорив, що вдячний глядачам за те, що його фільми продовжують знаходити нову аудиторію через багато років після прем'єр.

Помер режисер культової комедії «Маска» Чак Рассел фото: скрин з відео

Нагадаємо, у США на 74-му році життя померла американська художниця-постановниця Барбара Лінг, яка працювала над фільмами «Одного разу в Голлівуді», «Народ проти Ларрі Флінта» та іншими відомими стрічками. Лауреатка премії «Оскар» тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Родина заявила, що її творчий доробок суттєво вплинув на візуальну мову сучасного кінематографа.