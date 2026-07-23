Головна Київ Новини
search button user button menu button

23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
фото: ДСНС України/Facebook

В Управлінні державної охорони України закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення

23 липня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

У КМДА киян і гостей міста закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Також нагадують про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Теги: штраф Київ пожежна небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Псевдоправоохоронець, який ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн
Ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Справу псевдоспівробітника СБУ передано до суду
21 липня, 11:21
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси
6 липня, 12:22
Ракета впала неподалік житлових будинків
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
6 липня, 09:14
Франція завдала нового удару по тіньовому флоту Росії
Франція покарала власника танкера тіньового флоту Росії
2 липня, 19:27
Хрест з Башти Івана Кущника, збитий російським дроном під час атаки на Києво-Печерську лавру
Хрест із Лаври, збитий російським безпілотником, став експонатом у Гданську
1 липня, 14:52
Дорожні роботи триватимуть щодня з 9:00 до 18:00
Рух проспектом Романа Шухевича обмежено до 1 серпня (схема)
29 червня, 09:59
Бойову частину ракети впала в Дарницькому районі столиці
Бойова частина ракети впала поблизу столичної багатоповерхівки (фото)
28 червня, 09:40
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
28 червня, 03:11
Дорожні роботи виконуватимуть фахівці Дарницького ШЕУ
У ніч на 27 червня буде обмежено рух на перетині Ревуцького та Тростянецької (схема)
25 червня, 16:57

Новини

23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
У Києві біля станції метро «Бориспільська» прогримів вибух
У Києві біля станції метро «Бориспільська» прогримів вибух
У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)
У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
94K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua