23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки

В Управлінні державної охорони України закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення

23 липня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

У КМДА киян і гостей міста закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Також нагадують про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.