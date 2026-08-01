У США розбився один із найдорожчих винищувачів світу

Пілот встиг катапультуватися, а причини аварії одного з найсучасніших літаків уже з'ясовують

У США зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35B Lightning II Корпусу морської піхоти. Інцидент стався 31 липня на авіабазі Marine Corps Air Station Miramar у Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Пілот встиг катапультуватися та вижив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання АР News

За даними Корпусу морської піхоти США, аварія сталася близько 10:00 за місцевим часом під час польотів на території бази. Після падіння літак загорівся, а на місці виникла невелика пожежа сухої рослинності, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Пілота доправили до місцевої лікарні. За офіційною інформацією, його стан оцінюється як стабільний, а отримані травми не становлять загрози для життя. Інших постраждалих унаслідок інциденту немає.

Обставини авіакатастрофи наразі встановлюють. У Корпусі морської піхоти США повідомили, що розпочато службове розслідування причин аварії. За попередніми даними очевидців, літак виконував маневр зависання, характерний для модифікації F-35B, після чого втратив керування і впав неподалік злітно-посадкової смуги. Остаточні висновки мають зробити після завершення технічної експертизи.

Основні характеристики F-35B

F-35B Lightning II є однією з трьох модифікацій багатоцільового винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II, розробленого компанією Lockheed Martin. Літак було створено спеціально для Корпусу морської піхоти США. Він відрізняється здатністю здійснювати короткий зліт і вертикальну посадку (STOVL).

Так, за кабіною пілота розташований підйомний вентилятор, який разом із поворотним реактивним соплом дозволяє літаку зависати та приземлятися майже вертикально. Завдяки цьому він може діяти з кораблів типу амфібійних десантних кораблів і коротких злітно-посадкових смуг, де не можуть працювати звичайні винищувачі.

F-35B поєднує функції винищувача, штурмовика та літака розвідки. Його оснащено:

технологією малопомітності (stealth);

сучасною радіолокаційною станцією;

комплексом сенсорів із круговим оглядом на 360 градусів;

системами електронної боротьби;

захищеними каналами обміну даними з іншими літаками, кораблями та наземними підрозділами.

Літак може застосовувати ракети класу «повітря–повітря», «повітря–земля», високоточні авіабомби та інше сучасне озброєння. Для збереження малопомітності основне озброєння розміщується у внутрішніх відсіках.

F-35B є найдорожчою серійною модифікацією сімейства F-35. Вартість одного літака разом із двигуном становить приблизно 100–110 млн доларів США залежно від партії виробництва та комплектації. При цьому повна вартість експлуатації протягом життєвого циклу значно перевищує ціну закупівлі.

Окрім США, літаки цієї модифікації перебувають на озброєнні або замовлені:

Великою Британією;

Італією;

Японією;

Південною Кореєю;

Сінгапуром.

Нагадаємо, 27 липня у Краснодарському краї Росії розбився ще один навчально-тренувальний літак L-39 «Альбатрос», який використовують Повітряно-космічні сили РФ для підготовки військових пілотів. За попередніми даними, аварія сталася під час виконання екіпажем фігур вищого пілотажу на малій висоті. Причини катастрофи та доля пілотів офіційно не розкриваються, триває з'ясування обставин.

L-39 є одним із основних навчальних літаків російської військової авіації, яких, за відкритими даними, на озброєнні РФ залишалося близько 90 одиниць.