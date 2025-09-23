Іран відправив Росії першу партію газових турбін замість Siemens

Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 для заміни турбін Siemens, які потрапили під санкції

Імпорт іранських турбін відбувається на тлі спроб Росії створити власні зразки

Іран, що перебуває під санкціями протягом десятиліть, досяг значного прогресу у виробництві газових турбін і нещодавно передав Росії першу партію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на bne Intellinew.

Зазначається, що іранська компанія MAPNA здійснила першу поставку сучасної газової турбіни MGT-70 до Росії. Це сталося в рамках угоди, укладеної ще у 2022 році, яка передбачає експорт 40 турбін. Постачання включає не лише саму турбіну, а й генератори, електрообладнання та послуги з ремонту, що має замінити російську залежність від продукції німецької компанії Siemens.

Суворі санкції, накладені на Росію, особливо торкнулися промислових секторів, які після розпаду СРСР майже повністю залежать від імпорту високотехнологічного обладнання. Найбільшою проблемою стали саме газові турбіни, які Росія не може виробляти самостійно і які майже повністю постачав Siemens.

За даними bne Intellinews, технологія виробництва газових турбін в Ірані «напрочуд розвинена», і країна вже вирішила багато проблем, з якими зараз стикається Росія. Зокрема, іранські інженери освоїли виробництво вдосконаленої турбіни MGT-75 класу F. Імпорт іранських турбін відбувається на тлі спроб Росії створити власні зразки, хоча нещодавно Об'єднана машинобудівна корпорація завершила випробування лише другого прототипу промислової газової турбіни.

фото: bne IntelliNews

Як повідомлялося, Іран вирішив призупинити будь-яку взаємодію з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє агентство Tasnim із посиланням на джерела, пише «Главком».

Таке рішення було ухвалене Вищою радою національної безпеки країни, яку очолює новообраний президент Масуд Пезешкіан. Причиною називається активізація так званого «снепбек»-механізму – процесу автоматичного відновлення санкцій, ініційованого низкою європейських країн.

Нагадаємо, Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів.