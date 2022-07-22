«Знищили сотні «нацистів»: РФ бреше про свої ракетні удари по житлових будинках

Рашисти видають влучання у приватні будинки на Одещині за знищення військово-тренувальних баз ЗСУ

На Придністровському напрямку обстановка стабільно контрольована ЗСУ

Росія видає свій ракетний удар по житлових будинках на Одещині за влучення у військовий об'єкт. Про це повідомив представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«На Одещині ворог продовжує інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих повідомлень-жахачок своїх псевдоуспіхів… Про влучання у приватні будинки мирних жителів міністерство оборони рашистів рапортує як про знищення військово-тренувальних баз із сотнями загиблих «нацистів», – заявив Назаров.

За його словами, на Придністровському напрямку обстановка стабільно контрольована силами оборони України. Зазначається, що державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається.

Додається, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма «Калібрами» на двох кораблях. Поруч з ними 1 великий десантний корабель.

Нагадаємо, за минулу добу на південних рубежах захисту ЗСУ з повітря завдали ударів ворогу, знищивши 35 загарбників і російську техніку. Усього українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань.



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