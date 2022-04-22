Росія застосовувала вакуумні бомби проти українців, перевіряється використання хімзброї – Зеленський

Зеленський: «Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку Росії»,

Російські загарбники масово використовували заборонені вакуумні бомби на території України. Причому, факти злочинних дій росіян зафіксували у багатьох населених пунктах. Про це в інтерв’ю французькому каналу BFM TV розповів Володимир Зеленський.

Президент підтвердив факт масового використання російськими окупантами заборонених вакуумних бомб в Україні. Він зазначив, що їх скидали на Харків та низку інших українських міст.

Зеленський додав, що використання хімічної зброї російськими окупантами в Україні зараз перевіряється.

«Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку Росії», – відповів він на питання про заборонену зброю.

Голова держави анголосив, що звинувачення, висунуті нашою стороною, базуватимуться на фактах.

«Ми люди справедливі… Професіонали, фахівці повинні взяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яку хімічну зброю і де використали. Але перш за все – факти», – зауважив він

Нагадаємо, Арестович прокоментував інформацію про хімічну атаку росіян на Ізюм.