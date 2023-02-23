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Ахметов розказав, якою має бути перемога України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ахметов розказав, якою має бути перемога України
Рінат Ахметов
фото: forbes

Бізнесмен подякував США і західним союзникам за підтримку і допомогу в протистоянні агресору

Перемогою України у війні з росією буде повне звільнення всіх окупованих територій включно з Кримом і Донбасом, отримання репарацій і реалізація плану відновлення України як члена Європейського союзу і НАТО, заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю американському виданню Forbes.

«Перемога для мене означає відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року, в тому числі Донбас і Крим. Це означає, що ми караємо державу-агресора за її злочини проти людяності, отримуємо репарації від росії та реалізуємо новий план Маршалла для України як члена ЄС і НАТО», – сказав Ахметов.

Бізнесмен подякував США і західним союзникам за підтримку і допомогу в протистоянні агресору.

«Американський народ знає, що таке боротьба за свободу. Американський народ допомагає Україні виграти цю війну. Зрештою, ця війна – це набагато більше, ніж спроба Путіна захопити Україну. Це війна проти свободи та людської гідності, проти демократії та вільного світу, проти світового порядку та безпеки. Ми захищаємо і себе, і вас. Лідерство президента США Байдена та його візит до Києва є історичними, а двопартійна підтримка України є безпрецедентною. Я вдячний американському народу та його лідерам за величезну допомогу», – наголосив бізнесмен.

Forbes зазначає, що Ахметов з першого дня війни перебуває в Україні і жодного разу не виїжджав за її межі.

Теги: репарації бізнесмен перемога Forbes звільнення Рінат Ахметов війна Донбас

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