Розвідка Британії оцінила, чи зможе Росія захопити Запоріжжя та область

За даними розвідки Сполученого Королівства, керівництво Росії усвідомлює, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому. Про це інформує Міноборони Британії.

3 березня 2023 окупаційна влада Запорізької області опублікувала указ, за яким оголосила окупований Мелітополь обласною столицею. Так званий голова міста Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки Запоріжжя не стане частиною Росії.

У розвідці зазначають, що Росії з початку повномасштабної війни не вдалося захопити Запоріжжя.

«Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.

