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Розвідка Британії оцінила, чи зможе Росія захопити Запоріжжя та область

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Розвідка Британії оцінила, чи зможе Росія захопити Запоріжжя та область
фото ілюстративне, з відкритих джерел

У розвідці зазначають, що Росії з початку повномасштабної війни не вдалося захопити Запоріжжя

За даними розвідки Сполученого Королівства, керівництво Росії усвідомлює, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому. Про це інформує Міноборони Британії.

3 березня 2023 окупаційна влада Запорізької області опублікувала указ, за яким оголосила окупований Мелітополь обласною столицею. Так званий голова міста Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки Запоріжжя не стане частиною Росії.

У розвідці зазначають, що Росії з початку повномасштабної війни не вдалося захопити Запоріжжя.

«Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Запорізька область є однією з чотирьох областей, які диктатор Путін анексував як частину Російської Федерації 30 вересня 2022 року.

Як повідомлялося, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.  Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. За даними Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.

Теги: Запоріжжя росія Запорізька область влада Мелітополь

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