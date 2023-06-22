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Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд оцінив наслідки російського теракту на Каховській ГЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд оцінив наслідки російського теракту на Каховській ГЕС
Ландау зазначив, що повірити в те, що росіяни підірвуть Каховську ГЕС – було неможливо, адже це принесло величезні екологічні наслідки
фото: glavcom.ua

Юрій Ландау: Наслідки цього злочину ми будемо відчувати багато, багато років…

Російський теракт на Каховській ГЕС призвів до техногенної та екологічної катастрофи, найбільшої в Україні і в Європі в XXI сторіччі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови правління ПрАТ «Укргідропроект» та академік Академії будівництва України Юрій Ландау.

«Наслідки цього злочину ми будемо відчувати багато, багато років», – наголосив Ландау.

Ландау нагадав, що під час Другої світової війни фашистськими окупантами при відступі були підірвані бетонна гребля і будівля ДніпроГЕСу. 

«Вибухівка також була закладена в галерею в тілі бетонної греблі і в машинному залі ГЕС. Хочу зауважити, що тоді наслідки були значно менші, ніж те що зробили російські окупанти терористи на Каховській ГЕС», – сказав він.

Водосховище Каховської ГЕС – 18,2 куб. км, воно уп’ятеро більше водосховища ДніпроГЕСу. Крім того, проран на Каховській ГЕС є значно більший, тому що російські окупанти заклали значно більше вибухівки. Усе це призвело до найбільшої техногенної катастрофи за останні десятиліття, стверджує академік. Великі водозабори міст Марганця, Нікополя, Кривого Рогу та інших міст не працюють сьогодні через руйнування Каховської ГЕС.

За словами проєктувальника, новина про підрив Каховської ГЕС застала його вранці 6 червня у Харкові.  «У тій ситуації, яка склалась, я одразу приїхав в «Укргідропроект», там вже були мої колеги і ми почали готувати, те що потрібно», – розповів він.

Юрій Ландау зазначив, що повірити в те, що росіяни підірвуть Каховську ГЕС – було неможливо. Як і зарадити цьому, адже ГЕС знаходиться на тимчасово окупованій території. 

Академік Юрій Ландау народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та ГЕС». Після закінчення інституту працює в «Укргідропроекті» (ПРАТ «Укргідропрект» – найбільша в Україні інжиніринговій компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва). Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став вибух заряду, розміщеного у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

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Теги: окупанти теракт Укргідроенерго Каховська ГЕС Юрій Ландау

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