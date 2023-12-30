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Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
У Шегині в черзі на виїзд з Україні 200 легкових автівок
фото: Патрульна поліція

Найбільші черги на виїзд з України у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець»

У селі Шегині Львівської області на кордоні тимчасово перекритий рух. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

Зараз там проїзд неможливий.

«Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху», – закликають правоохоронці.

Про причину перекриття проїзду на кордоні в Шегині не повідомляється.

Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото) фото 1
фото: Патрульна поліція
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото) фото 2
фото: Патрульна поліція

За даними Держприкордонслужби, станом на 9:30 на пункті пропуску «Шегині» у черзі на виїзд перебувають 200 легкових автомобілів.

Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які продовжують блокаду кордону з Україною, прискорили рух вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Дорогуськ-Ягодин».

Теги: кордон Львівщина поліція

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