Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)

У Шегині в черзі на виїзд з Україні 200 легкових автівок

Найбільші черги на виїзд з України у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець»

У селі Шегині Львівської області на кордоні тимчасово перекритий рух. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

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Зараз там проїзд неможливий.

«Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху», – закликають правоохоронці.

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Про причину перекриття проїзду на кордоні в Шегині не повідомляється.

фото: Патрульна поліція

фото: Патрульна поліція

За даними Держприкордонслужби, станом на 9:30 на пункті пропуску «Шегині» у черзі на виїзд перебувають 200 легкових автомобілів.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які продовжують блокаду кордону з Україною, прискорили рух вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Дорогуськ-Ягодин».