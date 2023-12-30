Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
Найбільші черги на виїзд з України у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець»
У селі Шегині Львівської області на кордоні тимчасово перекритий рух. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.
Зараз там проїзд неможливий.
«Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху», – закликають правоохоронці.
Про причину перекриття проїзду на кордоні в Шегині не повідомляється.
За даними Держприкордонслужби, станом на 9:30 на пункті пропуску «Шегині» у черзі на виїзд перебувають 200 легкових автомобілів.
Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які продовжують блокаду кордону з Україною, прискорили рух вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Дорогуськ-Ягодин».
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