Ходять у московську церкву. Жителі села на Львівщині вимагають звільнення вчителів місцевої школи

Відвідуванням богослужінь у храмах Московського патріархату, як вважають жителі села, учителі показують негативний приклад учням

Жителі села Верхня Яблунька на Львівщині вимагають звільнення директора школи та вчителів, бо ті відвідують Московську церкву. Староста села відправила відповідний лист до очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

«Просимо відповідно до рішення загальних зборів посприяти у звільненні з роботи директора Верхньояблунського УОСВ І-ІІІ ступенів та вчителів, які постійно під час повномасштабної війни України з Росією відвідували богослужіння у храмах Московського патріархату, показуючи тим самим негативний приклад учням», – йдеться у листі.

До листа додали й протокол загальних зборів мешканців за їхніми підписами.

У Львівській єпархії Української православної церкви Московського патріархату церкви вважають, що така вимога протиправна, адже дискримінує громадян України за релігійними переконаннями.

Зазначимо, що у селі Верхня Яблунька проживає понад дві тисячі людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська православна церква, пропри показовий демарш, який раніше начебто влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів. Інформація про Онуфрія досі, станом на середину вересня, розміщена на сайті Московського патріархату як про діяча російської церкви.

Як відомо, що 27 травня Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Після цього РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою.