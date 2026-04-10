Чи приїдуть Віткофф та Кушнер до Києва? Зеленський розказав про поточний стан домовленостей

Президент України: «Я їм (американських переговорникам) казав: «Приїжджайте до нас, а потім їдьте в Москву»

Україна продовжує активний діалог з американською стороною щодо гарантій безпеки та формату майбутніх переговорів. Зокрема, йдеться про залучення спецпосланця США з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з представниками медіа, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами президента, українська сторона неодноразово наголошувала, що візит американських представників до Києва був би справедливим кроком. Попередні домовленості про приїзд існували ще до стабілізації ситуації на Близькому Сході.

«Ми давно говорили з американською стороною, зокрема з Віткоффом і Кушнером, що це справедливо – приїхати до Києва. Ми домовлялися, що вони приїдуть сюди. Ще коли не було припинення вогню на Близькому Сході й там тривали активні дії, я їм казав: «Приїжджайте до нас, а потім їдьте в Москву. Давайте проведемо тристоронню зустріч у такому форматі», – розповів Зеленський.

Наразі американська сторона стримано ставиться до далеких поїздок через необхідність бути поруч із президентом США. Проте формат зустрічі залишається дискусійним.

«Зараз складно ще сказати, чи вони до нас таки приїдуть, чи десь в іншій країні відбудеться тристороння зустріч переговорних команд. Якщо така зустріч може відбутися швидше, то хай буде так», – додав голова держави.

За словами президента, основна увага переговорів зосереджена на безпековому треку. Українська переговорна група вже готує конкретні пропозиції, які будуть представлені партнерам.

«Ми говорили про гарантії безпеки з ними. Наша команда над цим працює. Ми покажемо американцям, що ми пропонуємо, і розраховуємо, що далі буде рух у дипломатії. З нашої сторони точно все робиться для дипломатії», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, Віткофф і Кушнер можуть приїхати в Україну після православного Великодня. За його словами, очолити делегацію до Києва має саме Кушнер. Це буде перший візит американських посадовців, уповноважених вести переговори щодо завершення війни в Україні. Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із тамтешнім президентом Володимиром Путіним.

Неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційну поїздку Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.