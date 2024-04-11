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26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ
Фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами
фото: СБУ

Експосадовцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України викрила схему розкрадання 26 млн, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби. До неї причетні раніше звільнені керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ фото 1
фото: СБУ

Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних фірм, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Також вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті.

Також за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих фірм вилучено бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепальної зброї.

26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ фото 2
фото: СБУ
26 млн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ фото 3
фото: СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, стало відомо, що затримання колишнього народного депутата, регіонала Владислава Лук’янова відбулось ще у лютому. Про це повідомляє Watchers з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури.

Після затримання Лук’янова Соломʼянський райсуд Києва 27-го лютого відправив екснардепа під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета як підозрюваного у виправданні збройної агресії РФ.

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Теги: СБУ кримінал розслідування

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