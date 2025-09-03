Окупанти зруйнували складське приміщення у Львові (фото)

Районні адміністрації додатково обстежують місто

Уночі РФ запустила в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Андрія Садового.

«Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Водночас в Івано-Франківській області ціллю окупантів став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа.