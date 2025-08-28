Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удари по Куйбишевському та Афіпському НПЗ

За словами Мадяра, цієї ночі виробництво пального у РФ впало на 4,7%

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах. Внаслідок атак українських дронів у серпні нафтопереробка зменшилася на 21%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мадяра.

За словами командувача, цієї ночі виробництво пального впало на 4,7%. Захисники уразили Куйбишевський НПЗ (Самарська область) – потужність 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обсягу). Удар завдали бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з Силами спеціальних операцій. Афіпський НПЗ (Краснодарський край) – 6,25 млн тонн на рік (2,2% від загального обсягу). Операцію провели воїни «Жала Птахів» СБС (14 полк) разом з бійцями Головного управління розвідки.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

Як повідомлялося, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти. Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.