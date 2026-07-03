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СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки»
На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники, зокрема,Су-30СМ
фото з мережі

Разом з тим уражено аеродром «Гвардійське». Обидва об’єкти є важливими базами російської авіації в Криму

Служба безпеки України вдруге за тиждень завдала удару по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму – аеродромах «Саки» та «Гвардійське», повідомляє «Главком».

За даними СБУ, операція була проведена в межах 40-денної кампанії впливу на РФ та виконання завдань, визначених керівництвом держави.

«На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому «Саки» за поточний тиждень», – повідомляють у СБУ.

На аеродромі «Гвардійське» уражено два ангари, де, за інформацією СБУ, зберігалися безпілотники «Шахед» та авіаційне обладнання.

Обидва об’єкти є важливими базами російської авіації в Криму, звідки здійснюються бойові вильоти та забезпечуються операції окупаційних військ на південному напрямку.

«СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України», ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

25 червня президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Зауважимо, що протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили війну на паливну кризу.

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Теги: СБУ Крим аеродром

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