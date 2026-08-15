Росія може знищити ТЕС уже восени: військовий закликав українців робити запаси

Фізично захистити теплоелектростанції від російських атак неможливо, тому готуватися варто до найважчого сценарію

Російські окупанти можуть повністю знищити українські теплоелектростанції (ТЕС) вже у жовтні-листопаді. Як інформує «Главком», про це на YouTube-каналі «Насправді МАХ» заявив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат.

За словами військовослужбовця, фізично захистити об’єкти теплової генерації від масованих російських атак практично неможливо. Через це українцям слід завчасно готуватися до найгіршого розвитку подій у холодну пору року.

«Готуватися варто до найгіршого сценарію, за якого взимку не буде електрики та опалення», – наголосив Оністрат.

Військовий радить уже зараз подбати про альтернативні джерела живлення – генератори, інвертори та достатні запаси пального. Водночас він підкреслив, що розраховувати на сонячні панелі в період із листопада по січень не варто, оскільки в цей час вони будуть малоефективними.

За оцінкою Оністрата, найважчими місяцями для енергосистеми та громадян стануть листопад і особливо грудень. У зв’язку з цим він рекомендує сформувати запаси продуктів харчування та товарів першої необхідності щонайменше на два місяці, зробивши це ближче до жовтня.

Раніше командир бригади «Ахіллес» порадив, як готуватися до зими. За словами Федоренка, мешканці багатоквартирних будинків могли б самостійно зібрати гроші на встановлення у під'їздах додаткових електробатарей або ж купити генератор. А також сформувати запас палива та води.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

До слова, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%.