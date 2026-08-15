170 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 серпня 2026

Лінія фронту станом на 15 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 70 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 7212 дронів-камікадзе та здійснив 1903 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 36 окупантів, 16 поранено. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 31 укриття особового складу противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, один засіб РЕБ, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА та 110 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 325 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося три боєзіткнення. Ворог здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів та у бік Зибиного й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Відбулося вісім атак ворога у бік Радьківки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік:

Чернещини

Нового Миру

Дробишевого

Лиману

Діброви

в районах Рідкодубу й Новоселівки

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 13 спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки. Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іванопілля

Іллінівки

Новоселівки

Софіївки

у бік Вільного та Кучерового Яру

Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Василівки

Удачного

Котлиного

Новопідгородного

у бік Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Новогришиного, Сергіївки, Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Чарівного, Новоселівки та в районі Білогір'я.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Степногірська.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1634-й день повномасштабної війни.