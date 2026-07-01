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Уражено ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уражено ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму
За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ
фото: Міноборони РФ (ілюстративне)

Орієнтовна вартість кожного ураженого літака становить від $30 до $50 млн

СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

«За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголосила, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від $30 до $50 млн, залежно від комплектації.

Нагадаємо, Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. «Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

Також, у ніч на 1 липня окупований Донецьк атакували безпілотники. Ймовірно, було уражено автостоянку логістичного транспорту окупантів.

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Теги: Крим окупанти СБУ винищувач аеродром

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