Уражено ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ

Орієнтовна вартість кожного ураженого літака становить від $30 до $50 млн

СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

«За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголосила, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від $30 до $50 млн, залежно від комплектації.

Нагадаємо, Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. «Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

Також, у ніч на 1 липня окупований Донецьк атакували безпілотники. Ймовірно, було уражено автостоянку логістичного транспорту окупантів.