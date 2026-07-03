Зеленський у червні затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

Зеленський дедалі активніше перехоплює інформаційну ініціативу в протистоянні з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський, оголошуючи 25 червня про нову хвилю ударів безпілотниками для посилення тиску на Росію, назвав символічний термін у 40 днів. Журнал The Economist пояснив, що це означає, передає «Главком».

Як пише видання, у слов'янській традиції число 40 має особливе значення, адже, за віруваннями, саме на сороковий день після смерті душа залишає земний світ. На думку авторів матеріалу, таким чином Зеленський надіслав російському диктатору Володимиру Путіну не лише політичний, а й символічний сигнал.

Видання також зазначає, що останнім часом Зеленський дедалі активніше перехоплює інформаційну ініціативу в протистоянні з Кремлем. Водночас журналісти наголошують, що ситуація на фронті залишається складною, а заяви Києва про посилення тиску на Росію підкріплюються реальними діями.

Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.

Зауважимо, 25 червня президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Зауважимо, що протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили конфлікт на паливну кризу.