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У ЄС почали просити «Резерв+» навіть у жінок: МЗС пояснив, що відбувається

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У ЄС почали просити «Резерв+» навіть у жінок: МЗС пояснив, що відбувається
В окремих країнах ЄС в українських біженців вимагають показати військово-облікові документи із застосунку «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Вимога стосувалася переважно заявників, які не змогли підтвердити законність свого виїзду з України

У Міністерстві закордонних справ України пояснили випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту українських громадян, зокрема жінок, просили надати відомості з застосунку «Резерв+». Як інформує «Главком», про це у коментарі виданню «РБК-Україна» повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

У відомстві пов’язують такі випадки із запровадженням нових правил отримання тимчасового захисту відповідно до рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Водночас ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного застосування нових правил. Через це окремі національні органи можуть керуватися власними інструкціями.

У міністерстві наголосили, що відомі випадки не мають масового характеру. Переважно йдеться про заявників, які не змогли підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, не мали у закордонному паспорті відповідного штампа Державної прикордонної служби про перетин кордону.

«За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з «Резерв+» не має виникати», – зазначили у МЗС.

Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах такі вимоги наразі можуть траплятися. У МЗС наголосили, що ситуація має тимчасовий характер – до надання Євросоюзом державам-членам уніфікованих роз’яснень.

Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень України.

Нагадаємо, у соцмережах останніми днями шириться інформація про нібито масові відмови українцям у наданні тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Зокрема, українські біженці пишуть, що під час оформлення статусу в окремих країнах ЄС у них вимагають показати військово-облікові документи із застосунку «Резерв+». При цьому йдеться про випадки, коли «Резерв+» просили показати і жінок.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що інформація про нібито обов’язкове пред’явлення застосунку «Резерв+» 18-річними українками для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС є маніпуляцією. Вимога стосується лише тих, хто має законний військовий обов’язок.

15 липня держави-члени Євросоюзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. 30 липня Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою затвердила це продовження й одночасно змінила умови для військовозобов'язаних заявників – саме ця норма набула чинності у Німеччині.

Дія вона і в інших країнах Європи. Раніше міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що з 5 серпня українці призовного віку, які прибувають до країни й не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, більше не зможуть отримати тимчасовий захист. 

Аналогічні обмеження для новоприбулих чоловіків призовного віку вже запровадила Естонія. Водночас для тих, хто вже перебуває під захистом у країнах ЄС, умови також залишаються незмінними.

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Теги: документи Україна біженці Європейський Союз

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