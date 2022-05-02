У Харкові пролунали вибухи

Не знімайте «прильоти», не допомагайте ворогові

Харків'яни, залишайтеся в укриттях!

Уночі 2 травня мешканці Харкова повідомили, що у місті чутні вибухи.

Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.

У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.

Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона

Не фотографуйте і не знімайте відео прильотів, якщо такі є!

Нагадаємо, напередодні окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото).

Також окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі.

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