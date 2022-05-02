У Харкові пролунали вибухи
Харків'яни, залишайтеся в укриттях!
Уночі 2 травня мешканці Харкова повідомили, що у місті чутні вибухи.
Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.
У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.
Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона
Не фотографуйте і не знімайте відео прильотів, якщо такі є!
Нагадаємо, напередодні окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото).
Також окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі.