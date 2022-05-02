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    Події в Україні

    У Харкові пролунали вибухи

    Не знімайте &laquo;прильоти&raquo;, не допомагайте ворогові - У Харкові пролунали вибухи
    Не знімайте «прильоти», не допомагайте ворогові
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Харків'яни, залишайтеся в укриттях!

    Уночі 2 травня мешканці Харкова повідомили, що у місті чутні вибухи.

    Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.

    У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.

    Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона

    Не фотографуйте і не знімайте відео прильотів, якщо такі є!

    Нагадаємо, напередодні окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото).

    Також окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі.

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    Теги: Харків росія окупанти війна укриття Україна влада окупація #stoprussia
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    У Харкові пролунали вибухи