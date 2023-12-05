СБУ та розвідка вразили «Морський нефтяний термінал» окупантів у Феодосії

Українські дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві

Уражений обʼєкт забезпечує паливом російські війська

Сьогодні зранку, 5 грудня, Служба Безпеки України та Головне управління розвдки Міноборони вразили нафтобазу «Морський нефтяний термінал» у Феодосії. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники.

Наші джерела зазначають, що дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві. Адже на території терміналу розташовано близько 30 резервуарів палива, тож палало в окупантів гарно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля н.п Стрілкове у тимчасово окупованому Криму.