Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
Келлог зробив важливе попередження після удару РФ по Кабміну
фото з відкритих джерел

«Такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю», – заявив спецпредставник президента США

Росія завдала потужного удару по Кабінету міністрів України в Києві, що свідчить про небезпечну ескалацію конфлікту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

«Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по війні по офісах Кабінету міністрів України в Києві», – зазначив Келлог.

Він згадав, що лиш два тижні тому з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко перебував в цій будівлі.

«Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю. Саме тому президент Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити війну», – зазначив спецпредставник президента США.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Так, під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. 

