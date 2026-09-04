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Удар по СБУ. Зеленський натякнув, якою буде відповідь (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по СБУ. Зеленський натякнув, якою буде відповідь (фото)
Зеленський натякнув, якою може бути відповідь України на удар по будівлі СБУ
фото: ОП

На оприлюднених президентом кадрах видно зображення Кремля у вогні

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, натякнув на можливу географію української відповіді на російські удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Поклада щодо підготовки активних дій у відповідь на російські удари. «Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат», – заявив президент.

На оприлюднених фотографіях за спиною керівника СБУ видно картину, на якій зображено охоплений вогнем Кремль. На тлі слів Зеленського про вже визначену географію відповіді ця деталь виглядає особливо промовисто.

Водночас президент не уточнив, де саме плануються анонсовані дії.

Удар по СБУ. Зеленський натякнув, якою буде відповідь (фото) фото 1
фото: ОП

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України. Ворожий безпілотник був цілеспрямовано скерований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

У Службі безпеки наголосили, що росіянам не вдалося досягти своєї мети – Поклад унаслідок атаки не зазнав ушкоджень. Водночас будівля Центрального управління СБУ зазнала пошкоджень. У спецслужбі запевнили, що її відновлять.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російський удар по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією, яка потребує рішучої реакції міжнародної спільноти. Він наголосив, що Москва здійснила атаку саме на тлі чергових дипломатичних зусиль щодо досягнення миру, вкотре продемонструвавши своє ставлення до мирного процесу.

Глава МЗС також звернув увагу на небезпеку для української культурної спадщини. Неподалік від атакованої будівлі СБУ розташований Софійський собор – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який через російський удар також опинився під загрозою.

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Теги: росія СБУ Володимир Зеленський Москва Олександр Поклад

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