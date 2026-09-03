Конфлікт СБУ та ГУР. Спецслужба оприлюднила сенсаційні деталі

Виникла конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини між співробітниками українських спецслужб

Повідомляється, що військовослужбовець контактував із представниками російських спецслужб та отримав завдання ліквідувати одного з лідерів російського опозиційного руху

Служба безпеки України заявила, що стрілянина між її співробітниками та представниками ГУР МОУ в Києві сталася під час проведення невідкладних слідчих дій у справі про підготовку замаху на російського опозиціонера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За інформацією джерел «Главком» у правоохоронних органах, один із лідерів російського опозиційного руху, якого нібито руками військових РДК хотіла ліквідувати ФСБ є Ахмед Закаєв. Він приїздив в Україну на День Незалежності.

Варто зазначити, що Ахмед Закаєв – прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні, чеченський політичний і військовий діяч. У минулому він був польовим командиром під час чеченських воєн, обіймав посади міністра культури та віцепрем'єра Ічкерії, а нині представляє уряд республіки в еміграції.

У СБУ повідомили, що напередодні Дня Незалежності отримали оперативну інформацію про підготовку вбивства на замовлення ФСБ Росії. За даними спецслужби, до організації замаху був причетний заступник командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ.

За версією СБУ, військовослужбовець контактував із представниками російських спецслужб та отримав завдання ліквідувати одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну. Крім того, за даними СБУ, йому доручили підготувати вбивство інших військовослужбовців Сил оборони України за грошову винагороду.

У спецслужбі зазначили, що завдяки оперативній роботі підготовку злочину вдалося зупинити. Надалі військовослужбовець, за даними СБУ, визнав контакти з ФСБ та почав співпрацювати зі слідством. У його телефоні нібито було знайдено листування з представником російської спецслужби.

У СБУ заявили, що під час подальших слідчих дій виникла конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини між співробітниками українських спецслужб. «Цього точно не мало статися», – наголосили у Службі безпеки.

Розслідування стрілянини проводить Державне бюро розслідувань. У СБУ заявили, що сприятимуть слідству для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше 2 вересня стало відомо про збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування обставин події. За даними слідства, співробітники ГУР Міноборони під час проведення оперативних заходів здійснили збройний напад на працівників СБУ.

Унаслідок інциденту двоє співробітників Служби безпеки дістали вогнепальні поранення. Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Слідчі мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям її учасників.