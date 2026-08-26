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Над Росією зафіксовано незвичну активність Starlink після нагородження Маска

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Над Росією зафіксовано незвичну активність Starlink після нагородження Маска
Над територією Росії останніми днями помітили незвичні ланцюжки яскравих об'єктів, які нагадують супутники Starlink
фото: Ali Haider

OSINT-аналітики опублікували кадри прольотів, які нагадують характерні «потяги» супутників

Над територією Росії останніми днями помітили незвичні ланцюжки яскравих об'єктів, які нагадують супутники Starlink. Повідомлення про це з'явилися на тлі переговорів України з Ілоном Маском щодо використання супутникового зв'язку над РФ. Про незвичну активність повідомив OSINT-канал Exilenova+, пише «Главком».

Аналітики заявили, що останніми днями над територією РФ фіксують більше прольотів Starlink, ніж зазвичай, і оприлюднили відео та фотографії спостережень. На оприлюднених кадрах у нічному небі видно ланцюжки яскравих об'єктів. За словами авторів публікації, вони нагадують супутники Starlink, які після запуску часто можна побачити у вигляді групи світлих точок, що рухаються одна за одною.

5 фото
На весь екран
фото: Exilenova+

Водночас підвищену активність не варто автоматично пов'язувати зі зміною роботи системи Starlink над Росією. Йдеться саме про спостереження OSINT-аналітиків. Наразі немає підтвердження, що SpaceX змінила обмеження на роботу Starlink для українських операцій на території РФ.

Поява цих повідомлень привернула додаткову увагу на тлі дискусії щодо використання Starlink у війні. 23 серпня Володимир Зеленський розповідав, що Україна намагається переконати Ілона Маска дозволити використання Starlink над територією Росії. За словами президента, Маск поки вважає такий крок ескалацією, однак може змінити свою позицію після додаткових аргументів.

Водночас Зеленський наголошував, що Маск уже ухвалював рішення щодо Starlink, які допомогли Україні захистити життя людей. Україна продовжує переговори щодо можливості використання супутникового зв'язку для виконання бойових завдань на території РФ.

А 26 серпня Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи – однією з найвищих державних нагород України. Відповідний указ №835/2026 підписав президент. «Главком» зазначає, що нагородження відбулося на тлі переговорів щодо можливостей Starlink.

Важливо також, що супутники Starlink регулярно пролітають над різними частинами Землі, зокрема територією Росії. Тому саме по собі спостереження супутників над РФ не означає, що Starlink отримав нові можливості або був активований для роботи українських дронів. Проте в соцмережах окупанти скаржаться, що підозрілих вогнів у небі стало більше в останні декілька днів.

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Теги: Ілон Маск Starlink росія

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