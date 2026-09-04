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У Харкові викрито російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати зсередини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Харкові викрито російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати зсередини
Агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд
фото: СБУ

За даними слідства, окупанти залучили харків’янина до співпраці через його сусіда – професора харківського університету

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала у Харкові агентурну пару РФ: чоловіка-військовослужбовця Сил оборони та його дружину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Один із затриманих – місцевий мобілізований до бригади Тероборони ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ) і зливав інформацію противнику «зсередини», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, окупанти залучили харків’янина до співпраці через його сусіда – професора харківського університету, якого СБУ викрила у березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з’єднання.

«Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на гугл-карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони», – додає СБУ.

У Харкові викрито російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати зсередини фото 1

Згодом, за даними слідства, до співпраці з ворогом зловмисник залучив свою безробітну дружину, яка спочатку обходила місто, щоб виявити пункти базування українських військ і передати йому розвіддані. Надалі жінка напряму «звітувала» куратору з РФ.

«Наступним агентурним завданням для її чоловіка було пройти підготовку на оператора безпілотних систем та «злити» російській спецслужбі матеріали, отримані в процесі навчання. Після закінчення курсів військовий сподівався отримати службове підвищення в підрозділах БпЛА для розширення діапазону шпигунської діяльності на користь країни-агресора», – зазначила СБУ.

Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів – чоловіка «на гарячому» під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання. При обшуках у них вилучено 12 смартфонів, чотири ноутбуки і два планшети, які вони постійно змінювали для законспірованого зв’язку з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України викрила на Одещині військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та коригуванні ворожих ударів по півдню України. Чоловіка затримали під час дорозвідки поблизу об'єкта ЗСУ.

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Теги: Харків СБУ російські агенти

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