Ще один високопосадовець «ДНР» постраждав від вибуху, який вбив Захарченка



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Кафе, де пролунав вибух

Стало відомо про ще одного постраждалого від вибуху, який вбив Захарченка

Керівник молодіжного крила сепаратистської організації «Оплот Донбасу» Наталія Волкова була в ресторані в центрі Донецька в момент вибуху, в результаті якого загинув ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко.

Про це з посиланням на інформоване джерело, пишуть ЗМІ бойовиків.

«Наталія Волкова — керівник молодіжної платформи «Оплот Донбасу» — знаходиться в стабільно важкому стані», — зазначила співрозмовниця.

Головою сепаратистської організації «Оплот Донбасу» до середини літа 2018 року був помічник ватажка терористів Олександр Тимофєєв на прізвисько Ташкент.

Серед завдань, які ставить перед собою сепаратистська організація «Оплот Донбасу», є підтримка військовослужбовців «ДНР» та мілітарна пропаганда серед молоді.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».