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    Події в Україні

    Ще понад три сотні захисників отримали відзнаки від президента

    Зеленський відзначив державними нагородами бійців - Ще понад три сотні захисників отримали відзнаки від президента
    Зеленський відзначив державними нагородами бійців
    фото: Офіс президента

    У списку нагороджених – військовослужбовці Збройних Сил України

    У понеділок, 28 березня, 302 українські військовослужбовці були відзначені державними нагородами.

    Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський, про що він повідомив у нічному відеозверненні.

    «Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача нагороджуються 302 наших захисники», – сказав президент.

    Також він сказав, що українці не повинні гинути, бо дехто не має сміливості передати нам зброю – Зеленський.

    Крім того, Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва.

    А ще Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.

    Як повідомлялося, Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times.

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    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Ще понад три сотні захисників отримали відзнаки від президента