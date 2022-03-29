Ще понад три сотні захисників отримали відзнаки від президента
У списку нагороджених – військовослужбовці Збройних Сил України
У понеділок, 28 березня, 302 українські військовослужбовці були відзначені державними нагородами.
Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський, про що він повідомив у нічному відеозверненні.
«Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача нагороджуються 302 наших захисники», – сказав президент.
Також він сказав, що українці не повинні гинути, бо дехто не має сміливості передати нам зброю – Зеленський.
Крім того, Зеленський розповів про ситуацію навколо Києва.
А ще Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.
Як повідомлялося, Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times.