Сибіга зустрівся із генсеком ОБСЄ, уряд продовжив відстрочку для заброньованих. Головне за 25 лютого

Сьогодні Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників

Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ. Рада підтримала припинення повноважень «слуги» Кормишкіної. Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників. На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради. МОЗ розширив перелік причин для встановлення інвалідності. Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2025 році. «Главком» склав добірку новин 25 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення у Києві перемовин із новим генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис МЗС.

«Я привітав Генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу в Києві, щоб обговорити подальші спільні зусилля з розширення нашої співпраці. Я наголосив на важливості справедливого, тривалого та всеосяжного миру в Україні для стабільної європейської та трансатлантичної безпеки», – заявив Сибіга.

Рада підтримала припинення повноважень «слуги» Кормишкіної

Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Поки що парламенті залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 депутат.

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників

Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Главком».

«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – сказав він.

Постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук написав у Telegram, що до урядової постанови від 22.11.2024 № 1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» внесено зміни.

«Установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами порталу «Дія» і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31.03.2025», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за його словами, державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для цього, за його словами, внесено зміни до постанови уряду від 14.01.2025 № 36 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» щодо перебронювання у «Дії».

Мельничук пояснив, що це стосується працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня, без застосування 72-х годинної верифікації.

На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради

Працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.

«В.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП «Ліси України». Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній виконувачу обов’язків міського голови», – йдеться у повідомленні.

ДБР зауважує, що за це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях.

За даними слідства, 24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.

Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

МОЗ розширив перелік причин для встановлення інвалідності

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Підстава поширюється як на військовослужбовців, так і на цивільних.

«Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Процедура проходження оцінювання для встановлення інвалідності для таких осіб містить кілька кроків:

Крок 1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ. Крок 2. Оцінювання повсякденного функціонування. Лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності. Крок 3. Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема:

отримати допоміжні засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю);



оформити пенсію або соціальну допомогу (через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту);



отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою.

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2025 році

З 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 млн українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядовий портал.

«Щоб забезпечити проведення індексації раніше призначених пенсій і страхових виплат, та покращити матеріальне забезпечення найвразливіших верств населення, сьогодні 25 лютого Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

672 тис. пенсіонерів силових відомств

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тис. потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.