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Кабмін розширив програму компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кабмін розширив програму компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю
Розширено програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць

Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи – підприємці, які є людьми з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядовий портал.

«Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю», – зазначила перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко. 

Зазначається, що з початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, інвестувавши у безбар’єрність 16 млн грн.

Окрім цього, згідно з рішенням Уряду розширено також перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою. Зокрема, перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

Раніше повідомлялося, що в Україні працює лише 16% людей з інвалідністю – через те, що для них не створені належні умови. Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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Теги: Кабмін уряд робота

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