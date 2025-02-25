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Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
Премʼєр: До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників
фото: Денис Шмигаль

Шмигаль: Підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв

Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Главком».

«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – сказав він.

Постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук написав у Telegram, що до урядової постанови від 22.11.2024 № 1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» внесено зміни.

«Установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами порталу «Дія» і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31.03.2025», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за його словами, державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для цього, за його словами, внесено зміни до постанови уряду від 14.01.2025 № 36 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» щодо перебронювання у «Дії».

Мельничук пояснив, що це стосується працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня, без застосування 72-х годинної верифікації.

Нагадаємо, з 7 лютого у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок.

Раніше для продовження онлайн-відстрочки було потрібно надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ.

До слова, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

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Теги: міністр Мінекономіки Telegram населення Денис Шмигаль

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