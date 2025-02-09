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У Черкаській області 90-річна жінка провела декілька днів у будинку з померлим сином

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Черкаській області 90-річна жінка провела декілька днів у будинку з померлим сином
Пенсіонерку доправили до лікарні, де їй надали необхідну допомогу
фото: Національна поліція

Поліцейський офіцер підійшов до вікна та почув слабкий голос жінки – вона благала про допомогу

У Черкаській області 90-річна жінка не могла покликати на допомогу та провела декілька днів у будинку з померлим сином. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Черкаській області.

До поліцейського офіцеру Степанецької громади Віталія Степанця звернулися місцеві жителі, оскільки непокоїлися за свого 59-річного односельця та його 90-річну матір, які не виходили з дому. Він поїхав до їхнього будинку та помітив, що свіжих слідів немає та підійшовши до вікна, почув слабкий голос жінки – вона благала про допомогу.

Поліцейський разом із представниками сільської ради та сусідами зайшов до будинку. В одній з кімнат вони побачили мертвого чоловіка, без видимих слідів насильницької смерті, а в іншій його стареньку мати – знесилену, замерзлу та виснажену. Пенсіонерка не могла піднятися з ліжка та провела кілька днів без їжі.

«Літню жінку терміново доправили до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. На щастя, зараз її життю нічого не загрожує. Тіло чоловіка передали на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», – пишуть на сайті поліції.

Нагадаємо, днями у мережі друг Степана Більченко заявив, що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики. За словами чоловіка, Більченка доправили до Личаківсько-Залізничного ТЦК та примусили за дві години пройти ВЛК. Потім Більченка з переломом черепа та набряком мозку знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва. Лаборант знаходиться у критичному стані.

У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook. «5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки. Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було», – пишуть на сторінці Львівського ТЦК.

Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав, що імовірно, після того, як Більченка доставили у навчальний центр, він втік в СЗЧ.

Пізніше поліція розкрила деталі інциденту. За їх даними 27-річний чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження.

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Теги: поліція Черкащина пенсіонери смерть

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