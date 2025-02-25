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МОЗ розширив перелік причин для встановлення інвалідності

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МОЗ розширив перелік причин для встановлення інвалідності
Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки
фото з відкритих джерел

Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Підстава поширюється як на військовослужбовців, так і на цивільних.

«Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Процедура проходження оцінювання для встановлення інвалідності для таких осіб містить кілька кроків:

  1. Крок 1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.
  2. Крок 2. Оцінювання повсякденного функціонування. Лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.
  3. Крок 3. Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема:

  • отримати допоміжні засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю);
  • оформити пенсію або соціальну допомогу (через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту);
  • отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо така потреба визначена експертною командою.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями перевірили 1359 із 2636 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення групи інвалідності посадовцям державних органів. Для перевірки було сформовано перелік із 2636 справ посадових осіб із понад 70 державних органів.

«Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд», – каже глава відомства Віктор Ляшко.

До слова, 14 лютого, Кабмін вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Теги: Кабмін лікар полон Віктор Ляшко обмеження Міністерство охорони здоров'я

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