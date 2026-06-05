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Сили безпілотних систем уразили п'ять ворожих кораблів у портах Маріуполя та Бердянська (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сили безпілотних систем уразили п'ять ворожих кораблів у портах Маріуполя та Бердянська (відео)
Загарбники здійснювали тиху крадіжку українського зерна з окупованих територій
фото: скрин з відео

Українські дрони вдарили по ворожих плавзасобах 

У ніч на 5 червня Сили безпілотних систем Збройних сил України провели блискучу операцію. Українські воїни одночасно атакували п'ять вантажних суден країни-агресорки в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді.

Повідомляється, що удари було завдано по ворожих плавзасобах, які перебували в акваторіях тимчасово окупованих портів Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Зазначається, що під приціл українських воїнів потрапили судна-суховантажі та танкер, які країна-агресорка використовувала у військових цілях. 

Російські чорноморські мародери намагалися діяти приховано: вони зафарбовували назви суден і вимикали радари для навігації. У такий спосіб загарбники здійснювали тиху крадіжку українського паливно-мастильні матеріали для потреб окупаційного угруповання військ. 

«Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи», – написав Роберт Бровді.

«Главком» писав, що у ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника.

Нагадаємо, Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.

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Теги: ворог Роберт Бровді

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