Сили безпілотних систем уразили п'ять ворожих кораблів у портах Маріуполя та Бердянська (відео)
Українські дрони вдарили по ворожих плавзасобах
У ніч на 5 червня Сили безпілотних систем Збройних сил України провели блискучу операцію. Українські воїни одночасно атакували п'ять вантажних суден країни-агресорки в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді.
Повідомляється, що удари було завдано по ворожих плавзасобах, які перебували в акваторіях тимчасово окупованих портів Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Зазначається, що під приціл українських воїнів потрапили судна-суховантажі та танкер, які країна-агресорка використовувала у військових цілях.
Російські чорноморські мародери намагалися діяти приховано: вони зафарбовували назви суден і вимикали радари для навігації. У такий спосіб загарбники здійснювали тиху крадіжку українського паливно-мастильні матеріали для потреб окупаційного угруповання військ.
☄️🔥 Оператори Сил безпілотних систем уразили пʼять ворожих суден протягом ночі 5 червня у портах Маріуполя, Бердянську та прибережних водах окупованих територій, - Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді pic.twitter.com/tZgH5beCXZ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026
«Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи», – написав Роберт Бровді.
«Главком» писав, що у ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника.
Нагадаємо, Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.
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