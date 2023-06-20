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Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу
Маляр: «Ми фактично поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед... вигризаємо кожний метр землі у ворога»
фото: Генштаб

Противник мінує цивільні населенні пункти на Запоріжжі

Ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що противник мінує цивільні населенні пункти на Запоріжжі. І це є не лише проблема для ЗСУ та здійснення контрнаступу. Окупанти навіть не попереджають про замінування місцевих жителів. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.

«Ми стикаємося насамперед з тим, що ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що навіть цивільні населенні пункти на Запоріжжі, скажімо, ворог мінує і навіть не попереджає про це місцевих жителів. І насправді це не тільки проблема для Збройних сил... це насамперед небезпечно для людей, які там перебувають», – повідомила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони також назвала напрямки, де ворог обороняється, а де наступає.

«Ці дії, які відбуваються зараз – це бої... Якщо ми говоримо про південь, бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні. Разом з тим у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми перебуваємо в обороні. Ми фактично поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед... вигризаємо кожний метр землі у ворога», – заявила Маляр.

Нагадаємо, за останні два місяці українські захисники знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал».

До слова, після рейдів «українських диверсантів» до російського прикордоння в країні-агресорці вирішили «відродити» прикордонні війська, які ще на початку свого президентства ліквідував Путін.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ

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