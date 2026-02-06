Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві
Олена Білозерська розповіла, як росте її син Павлусь
фото: Олена Білозерська/Facebook

Жінка розповіла про ситуацію з опаленням на лівому березі Києва

Українська журналістка та військова ЗСУ Олена Білозерська поділилася в мережі дописом, де розповіла про будні з новонародженим сином у Києві під час блекаутів та відсутності тепла в будинках. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військової.

За словами Олени Білозерської, четвертий місяць життя її сина Павла припав на період блекаутів у Києві. Військова розповіла, що живе на лівому березі столиці, там ситуація з опаленням краща, однак в оселі все одно не так тепло, як хотілося б.

«Температура нижче +10 не падала. Але теж не +25. Тримаєш його на руках і усвідомлюєш, що це ж с*ки отаких комизок хочуть виморити холодом. Щоправда, самі комизки - останні, кого це турбує. Мій от падіння температури, здається, майже не відчуває. При плюс п'ятнадцяти весело «гуляє» в тоненькому «чоловічку» і комизиться, коли його вкутують» , – написала Олена Білозерська.

Військова розповіла, як її чотиримісячна дитина реагує на нічні обстріли
Військова розповіла, як її чотиримісячна дитина реагує на нічні обстріли
фото: Олена Білозерська/Facebook

Військова також розповіла, як її чотиримісячна дитина реагує на нічні обстріли: «Звуки обстрілів малого не будять. Вночі він міцно спить. Крім проблеми з харчуванням, проблем взагалі не створює. Дає мені привід і моральне право хоч трохи пожити відлюдницею. Знає заклинання від моїх внутрішніх демонів і багато чого іншого».

Ще Олена Білозерська розповіла, як росте її син Мєсь Павлусь. Зокрема, мати поділися досягненнями немовляти. «Перевертається на живіт і на спинку, вишуканою агушною мовою розповідає свої новини, мертвою хваткою хапає близьких за пальці, гамселить мініатюрною тенісною ракеткою по прив'язаному м'ячику. І ось-ось (маминим потом і безсонними ночами) наздожене свою норму ваги», – розповіла Олена Білозерська.

У січні на своїй сторінці військова ділилася ще одним дописом, де писала про те, що в її будинку не було світла та води два дні через наслідки російських обстрілів. Свій допис журналістка доповнила світлинами сина, який був тепло одягнений через низьку температуру вдома.

Нагадаємо, що українська журналістка та військова Олена Білозерська стала мамою вперше у 46 років. Жінка народила первістка 6 жовтня 2025 року. Жінка поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку. Олена Білозерська написала: «Хто в 46 років, під час війни, зважився на первістка – той я. Синочок Павлусь прийшов у цей світ. 3 700, 54 см. Побажайте моїй дитині – самі знаєте чого».

Олена Білозерська пішла на війну в 2014-му, практично в перші ж дні, звичайним стрілком разом з чоловіком – одним з командирів добробату. Зараз вона – офіцер Збройних Сил України, лейтенантка, командирка другого вогневого взводу самохідної артилерійської батареї в 503-му окремому батальйоні морської піхоти і в минулому одна з кількох на всю Україну жінок-снайперок.

Читайте також:

Теги: військові столиця блекаут опалення немовля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
7 сiчня, 23:39
Поліція закликає відповідально ставитись до повітряної тривоги та у разі отримання оповіщення негайно йти до найближчого укриття
Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла
13 сiчня, 08:33
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
Нині обговорюється ідея подання залежних військових на обмеження гри через командирів
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
29 сiчня, 08:28
У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зазнали пошкоджень внаслідок чергової масованої атаки російських військ
Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер
27 сiчня, 18:43
Андрій Шандра нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
30 сiчня, 09:00
Намети обігріву облаштовано у дворі багатоповерхових будинків у Києві
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
28 сiчня, 20:12
За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів
2 лютого, 16:24

Суспільство

У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві
Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві
На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях
Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua