Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві

Жінка розповіла про ситуацію з опаленням на лівому березі Києва

Українська журналістка та військова ЗСУ Олена Білозерська поділилася в мережі дописом, де розповіла про будні з новонародженим сином у Києві під час блекаутів та відсутності тепла в будинках. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військової.

За словами Олени Білозерської, четвертий місяць життя її сина Павла припав на період блекаутів у Києві. Військова розповіла, що живе на лівому березі столиці, там ситуація з опаленням краща, однак в оселі все одно не так тепло, як хотілося б.

«Температура нижче +10 не падала. Але теж не +25. Тримаєш його на руках і усвідомлюєш, що це ж с*ки отаких комизок хочуть виморити холодом. Щоправда, самі комизки - останні, кого це турбує. Мій от падіння температури, здається, майже не відчуває. При плюс п'ятнадцяти весело «гуляє» в тоненькому «чоловічку» і комизиться, коли його вкутують» , – написала Олена Білозерська.

Військова розповіла, як її чотиримісячна дитина реагує на нічні обстріли фото: Олена Білозерська/Facebook

Військова також розповіла, як її чотиримісячна дитина реагує на нічні обстріли: «Звуки обстрілів малого не будять. Вночі він міцно спить. Крім проблеми з харчуванням, проблем взагалі не створює. Дає мені привід і моральне право хоч трохи пожити відлюдницею. Знає заклинання від моїх внутрішніх демонів і багато чого іншого».

Ще Олена Білозерська розповіла, як росте її син Мєсь Павлусь. Зокрема, мати поділися досягненнями немовляти. «Перевертається на живіт і на спинку, вишуканою агушною мовою розповідає свої новини, мертвою хваткою хапає близьких за пальці, гамселить мініатюрною тенісною ракеткою по прив'язаному м'ячику. І ось-ось (маминим потом і безсонними ночами) наздожене свою норму ваги», – розповіла Олена Білозерська.

У січні на своїй сторінці військова ділилася ще одним дописом, де писала про те, що в її будинку не було світла та води два дні через наслідки російських обстрілів. Свій допис журналістка доповнила світлинами сина, який був тепло одягнений через низьку температуру вдома.

Нагадаємо, що українська журналістка та військова Олена Білозерська стала мамою вперше у 46 років. Жінка народила первістка 6 жовтня 2025 року. Жінка поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку. Олена Білозерська написала: «Хто в 46 років, під час війни, зважився на первістка – той я. Синочок Павлусь прийшов у цей світ. 3 700, 54 см. Побажайте моїй дитині – самі знаєте чого».

Олена Білозерська пішла на війну в 2014-му, практично в перші ж дні, звичайним стрілком разом з чоловіком – одним з командирів добробату. Зараз вона – офіцер Збройних Сил України, лейтенантка, командирка другого вогневого взводу самохідної артилерійської батареї в 503-му окремому батальйоні морської піхоти і в минулому одна з кількох на всю Україну жінок-снайперок.