Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
скриншот з відео

Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються

У ніч на 29 листопада Київщина знову стала ціллю окупантів. Російські терористи скерували на область ударні дрони. У Вишгороді зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерховий будинок. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленням очевидців, російський дрон атакував багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання зайнялась пожежа у квартирах. Про постраждалих наразі не повідомлялось. Місцеві канали публікують перші кадри.

Також повідомляється, що ще на одній локації у Вишгороді спалахнула пожежа.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

Теги: пожежа Київщина

Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків
Наслідки удару по Київщині: фото
25 листопада, 06:16
У результаті зіткнення водія легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні
У Броварах легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждав 27-річний водій (фото)
21 листопада, 10:43
Внаслідок пожежі було пошкоджено товари та частину торгівельного обладнання магазину
Іноземець підпалив гіпермаркет на Київщині: деталі та фото
15 листопада, 18:21
Наслідки влучань у Києві
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
14 листопада, 02:41
Окупанти атакували Київщину
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
14 листопада, 02:24
Пожежа сталася у дитсадку на проспекті Науки  
У Голосіївському районі сталася пожежа у приватному дитсадку (фото)
13 листопада, 10:43
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
У судових дебатах жінка сказала, що щиро кається і більше такого робити не буде, просила не позбавляти її волі
Мешканка Василькова, яка знімала обстріли військової частини, отримала три роки тюрми
8 листопада, 17:45
На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
5 листопада, 14:03

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
