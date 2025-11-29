Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)

Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються

У ніч на 29 листопада Київщина знову стала ціллю окупантів. Російські терористи скерували на область ударні дрони. У Вишгороді зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерховий будинок. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленням очевидців, російський дрон атакував багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання зайнялась пожежа у квартирах. Про постраждалих наразі не повідомлялось. Місцеві канали публікують перші кадри.

Також повідомляється, що ще на одній локації у Вишгороді спалахнула пожежа.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.