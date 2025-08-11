Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Українські захисники вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ

Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області», – йдеться у заяві Генштабу.

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний «Днєпр» та п’ять осіб оперативного складу.

У Генштабі повідомили, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Нагадаємо, Повітряні сили вдарили по командному пункту батальйону російських окупантів у районі Олешок, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного зі взводів батальйону.

окупанти Генштаб

