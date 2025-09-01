Ракети «Фламінго» вдарили по російській базі в окупованому Криму

Ракетним ударом було вражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська

Українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

За інформацією видання, ударом було вражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська. Зазначається, що атаку було здійснено ракетами «Фламінго», хоча раніше деякі припускали, що це були «Нептуни».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» написав, що рано вранці 30 серпня з українського узбережжя було запущено три ракети, жодну з яких росіянам не вдалося перехопити.

На супутникових знімках, що з'явилися в мережі, видно, що головна будівля застави повністю зруйнована, а територія навколо випалена.

Наслідки удару по об'єктах ФСБ в окупованому Криму Колаж «Мілітарний»

Російські ЗМІ повідомили про пошкодження шести патрульних катерів на повітряних подушках і загибель одного військовослужбовця.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.