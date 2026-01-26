Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC

Інтерпол сам по собі не є глобальною поліцейською силою, але допомагає поліції у всьому світі співпрацювати

Росія продовжує маніпулювати каналами Інтерполу для політичних розправ над журналістами, бізнесменами та опозиціонерами за межами своїх кордонів. Згідно з витоком секретних документів, який отримала редакція BBC, Москва залишається світовим лідером за кількістю зловживань системою міжнародного розшуку, незважаючи на запроваджені раніше санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну Інтерпол запровадив додаткові перевірки діяльності Москви, «щоб запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу щодо переслідування осіб в межах або за межами конфлікту в Україні», витік документів свідчить, що це не завадило Росії зловживати системою для переслідування та для вимагання арешту політичних опонентів, бізнесменів та журналістів нібито за вчинені злочини.

Інформатор повідомив BBC, що в 2025 році Інтерпол тихо скасував деякі додаткові суворі заходи проти Росії. Та незважаючи на неодноразові запити, Інтерпол заявив, що не може коментувати це через свої «суворі правила обробки даних».

Інтерпол сам по собі не є глобальною поліцейською силою, але допомагає поліції у всьому світі співпрацювати. Він об’єднує 196 країн-членів, які можуть отримувати так зване Червоне повідомлення на особу, яке означає арешт цієї особи у будь-якій з них.

Інтерпол оприлюднює лише найзагальніші дані про незаконні запити на арешт, а з 2018 року не розкриває, які країни є предметом скарг і запитів. Ця відсутність прозорості ускладнює оцінку масштабів зловживання РФ, але вперше витік документів дозволяє побачити набагато повнішу картину. Документи свідчать, що за останнє десятиліття незалежний підрозділ Інтерполу (CCF), який розглядає скарги, отримав найбільшу кількість скарг на Росію – більше, ніж на будь-яку іншу країну, зокрема втричі більше, ніж на другу за кількістю скарг країну - Туреччину. Так, близько 700 осіб, яких розшукувала Росія, подали скарги до CCF, і щонайменше 400 з них домоглися скасування своїх червоних повідомлень або розсилок.

«Історично склалося так, що саме Росія є одним з головних порушників, які зловживають червоними повідомленнями», – каже британський адвокат Бен Кіт, який представляв інтереси багатьох клієнтів, що бажали виключити свої імена зі списків розшукуваних Інтерполом осіб.

BBC також отримала доступ до внутрішніх звітів Інтерполу за 2024 і 2025 роки, які свідчать про постійну стурбованість керівництва організації діяльністю Росії. Незважаючи на додаткові обмеження щодо РФ, звіти показують, що приблизно 90% запитів Росії все ще проходили первинну перевірку в 2024 році. І все ж у той самий період CCF відхиляв приблизно половину всіх російських запитів, щодо яких надходили скарги.

Навіть попри те, що всередині організації висловлювалися занепокоєння щодо зловживання Росією системами Інтерполу, звіти також показують, що в 2024 і 2025 роках точилися дискусії щодо того, чи слід зняти додаткові обмеження на діяльність Росії.

