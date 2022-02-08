Силовики затримали на Луганщині «козака» бойовиків

У пособника окупантів вилучили посвідчення «козацької національної гвардії»

Cиловики затримали чергового бойовика, який у 2014 році воював на стороні незаконного збройного формування «ЛНР». Про це повідомляє Нацполіція.

«Прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ виявили та затримали колишнього бойовика, який з травня по серпень 2014 року приймав участь у незаконному збройному формуванні так званої ЛНР у війську донському на посаді заступника командира із технічного забезпеченню у званні військовий старшина», – розповіли у поліції.

Відомо, що затриманий – мешканець Антрацитівського району Луганської області. У нього вилучили посвідчення «козацької національної гвардії» на його ім’я.

фото: npu.gov.ua

В поліції стверджують, що його «підрозділ» брав активну участь в бойових діях. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу та обрано судом запобіжний захід у вигляді арешту.

Сьогодні також стало відомо, що СБУ викрила «воєнкома ЛНР», який відправляв українців до лав бойовиків.