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    Силовики затримали на Луганщині «козака» бойовиків

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    Затриманий &ndash; мешканець Антрацитівського району Луганської області - Силовики затримали на Луганщині «козака» бойовиків
    Затриманий – мешканець Антрацитівського району Луганської області
    фото: npu.gov.ua

    У пособника окупантів вилучили посвідчення «козацької національної гвардії»

    Cиловики затримали чергового бойовика, який у 2014 році воював на стороні незаконного збройного формування «ЛНР». Про це повідомляє Нацполіція.

    «Прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ виявили та затримали колишнього бойовика, який з травня по серпень 2014 року приймав участь у незаконному збройному формуванні так званої ЛНР у війську донському на посаді заступника командира із технічного забезпеченню у званні військовий старшина», – розповіли у поліції.

    Відомо, що затриманий – мешканець Антрацитівського району Луганської області. У нього вилучили посвідчення «козацької національної гвардії» на його ім’я.

    фото: npu.gov.ua

    фото: npu.gov.ua

    В поліції стверджують, що його «підрозділ» брав активну участь в бойових діях. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу та обрано судом запобіжний захід у вигляді арешту.

    Сьогодні також стало відомо, що СБУ викрила «воєнкома ЛНР», який відправляв українців до лав бойовиків.

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    Теги: бойовики на Донбасі Луганщина «ЛНР» арешт військові
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    Силовики затримали на Луганщині «козака» бойовиків