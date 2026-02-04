Росія відмовилася від контролю над ядерною зброєю

МЗС Росії оголосило про завершення дії договору про контроль над ядерною зброєю

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що більше не вважає себе пов’язаним обмеженнями на ядерний арсенал у зв’язку із завершенням дії договору СНО-3 між Росією та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС Росії.

У МЗС РФ зазначили, що сторони більше не пов’язані зобов’язаннями в межах договору. «За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків», – йдеться у заяві.

Також у відомстві заявили про готовність до військових заходів. «Російська Федерація незмінно готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці», – зазначили в МЗС РФ.

Водночас у відомстві додали, що Росія на перспективу «залишається відкритою для пошуку політико-дипломатичних шляхів комплексної стабілізації стратегічної обстановки». Напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння.

До слова, завершення дії угоди фактично поставило крапку в понад 50-річній історії договорів між Вашингтоном і Москвою: від перших угод часів холодної війни до пострадянських домовленостей.

Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймс Актон заявив, що світ може увійти в нову фазу гонки озброєнь. За його словами, без чинних угод перспектива нового договору є малоймовірною.

Раніше Володимир Путін пропонував добровільно дотримуватися обмежень договору ще протягом року, однак без інспекцій ця ініціатива має радше символічний характер. Президент США Дональд Трамп заявляв про бажання укласти нову угоду за участі Китаю, але конкретних кроків не було.