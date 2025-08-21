США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters

Один зі способів гарантій безпеки передбачає відправку європейських військ в Україну під американським командуванням

Варіанти буде передано на розгляд радникам з національної безпеки

Військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль», – йдеться у заяві.

Зустрічі начальників оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України тривали у Вашингтоні з вівторка по четвер. Одним із варіантів, за даними Reuters, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням. Водночас Міністерство закордонних справ РФ виключило можливість розміщення військ країн НАТО в Україні.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих».

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.