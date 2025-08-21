Головна Світ Політика
search button user button menu button

США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters
Один зі способів гарантій безпеки передбачає відправку європейських військ в Україну під американським командуванням
фото: AP

Варіанти буде передано на розгляд радникам з національної безпеки

Військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль», – йдеться у заяві.

Зустрічі начальників оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України тривали у Вашингтоні з вівторка по четвер. Одним із варіантів, за даними Reuters, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням. Водночас Міністерство закордонних справ РФ виключило можливість розміщення військ країн НАТО в Україні.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». 

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

Читайте також:

Теги: переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Алясці не було узгоджено якійсь спільний американо-російський мирний план
Підсумки і наслідки зустрічі на Алясці
18 серпня, 11:04
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Парламент продовжує послаблюватися
Історія з НАБУ і САП не завершилася. Що нам потрібно робити далі?
4 серпня, 10:55
Російську делегацію очолює Володимир Мединський
Російська делегація озвучила очікування від зустрічі Зеленського з Путіним
24 липня, 00:23
Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
7 серпня, 23:53
Зеленський наголосив, що територіальні питання можна буде обговорювати лише після встановлення режиму припинення вогню
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
13 серпня, 10:15
Україна підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна – Америка – Росія
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
16 серпня, 10:38
У Брюсселі Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узяли участь у сьомому засіданні коаліції охочих
«Коаліція рішучих» готова розгорнути сили стримування в Україні
17 серпня, 21:50
Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським – Білий дім
Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським – Білий дім
19 серпня, 20:54

Політика

Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля
Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля
США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters
США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння безпілотника
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння безпілотника
РФ змінила командувача угруповання, яке відповідає за Курський і Харківський напрямки
РФ змінила командувача угруповання, яке відповідає за Курський і Харківський напрямки
Трамп звинуватив Байдена в забороні Україні атакувати Росію
Трамп звинуватив Байдена в забороні Україні атакувати Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6181
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4759
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3424
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2456
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua