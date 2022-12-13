Ситуація під Бахмутом: боєць Нацгвардії повідомив хороші новини

«До нас вже йде підмога» – боєць батальйону «Свобода»

Боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України Ярослав Лисенко зазначив, що не дивлячись на мороз, у двох комплектах термобілизни, українські захисники тримають лінію фронту довкола Бахмута. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Під Бахмутом стабільно важко, хлопці тримаються та тримають Бахмут. Бахмут перетворився вже на Сталінград. Не віддамо місто, ворог далі не пройде! Деякі успіхи у ворога на сході Бахмута є, вони намагаються взяти місто у кільце. Але зараз до нас йде велика підмога, тому за день-два ми відіб’ємо усі атаки противника, і вийдемо знову на відстань у 10 км від Бахмута», – підкреслив Лисенко.

За словами бійця, місто географічно розтягнуто, до центру й ключових місць ворогу ще далеко.

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«На напрямку Авдіївка – Донецьк – Бахмут нічого райдужного немає, але й критичного теж нема. Не дивлячись на мороз, у двох комплектах термобілизни, ЗСУ тримають Бахмут. Нам дошкуляє ворожа піхота, яка безглуздо йде та дохне. Наше РСЗВ попрацювало й відбило їм бажання накопичувати живу силу біля Бахмуту. Мінус 150-200 окупантів тільки на Бахмутському напрямку», – додав Лисенко.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Тим часом прифронтові райони Бахмута окупантами знищено вщент.

До слова, російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі. Окупанти діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.

Як відомо, українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ.