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Скандал із військовими на Хмельниччині: територіальний центр комплектування відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із військовими на Хмельниччині: територіальний центр комплектування відреагував
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
фото скріншот відео

Керівництво Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля

У Хмельницькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на конфлікт, який виник із місцевим мешканцем.

«Мережею інтернет поширюється інформація щодо можливих протиправних дій зі сторони одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щодо даного випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні пресслужби Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  

Пресслужба відомства також наголосила, що керівництво Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля. «З нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни будуть встановлені подробиці та прийнято усі необхідні рішення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Деражня на Хмельниччині трапився конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату, – ред.) і місцевим мешканцем. Так, працівники ТЦК без дозволу зайшли у хату до чоловіка. Це його обурило. Він попросив військових піти, а дружину – викликати поліцію.

Теги: інтернет конфлікт Хмельниччина

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