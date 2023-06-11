Перевозив велосипед у тролейбусі: чим закінчився скандал із підлітком у Києві (відео)

Конфлікт через велосипед тривав кілька хвилин і хлопця таки змусили вийти з тролейбуса

Пасажири тролейбуса влаштували розбірки з підлітком, який перевозив свій велосипед і начебто заважав їм

У Деснянському районі Києва натовп пасажирів влаштував розбірки з підлітком у тролейбусі, бо він перевозив велосипед і начебто заважав їм. З претензіями до хлопця прийшла і водійка громадського транспорту. Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах.

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Пасажири тролейбуса накинулись на хлопця, який перевозив свій велосипед і буцімто заважав їм. Згодом до цькування долучилась і водійка тролейбуса.

Коли юнак намагався пояснити ситуацію, його заглушили крики невдоволених пасажирів. Хлопцю пояснили, що велосипед можна перевозити у громадському транспорті лише у зібраному вигляді і наказали покинути тролейбус.

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Пізніше за юнака заступився чоловік, однак його прохання припинити сварку закінчились невдачею. Конфлікт тривав кілька хвилин і хлопця таки змусили вийти з тролейбуса.

Згодом стало відомо, що хлопця звати Тимофій. Він взяв у дядька велосипед, для того що б їздити, бо використовує з матір'ю один на двох. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співзасновник київської філії компанії Nextbike Олексій Кушка.

«Велосипед довго стояв без потреби і колеса були спущені. Хлопець хотів повернути його, але на спущених колесах важко переміщуватись. Пішов на зупинку тролейбуса №37 на Троєщині. Водій тролейбуса не пустила спочатку, хлопець прочитав правила перевезень і наздогнав тролейбус! На спущених колесах наздогнав! Зайшов у тролейбус і далі ви бачили що сталось», – написав Кушка.

«Тролейбус стояв 7-10 хвилин, вирішуючи питання перевезення велосипеда зі спущеними колесами. При тому спілкування водієм було не українською», – зазначив Олексій Кушка.

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Зазначається, що це відео неповне, і повніше з'явиться згодом.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що вже перевіряють інформацію. Там мають встановити всі обставини та причини інциденту, який стався у громадському транспорті.