Головна Країна Політика
search button user button menu button

Івано-Франківщина: очільник Служби відновлення йде у відставку після скандалу з дорогою в Буковель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Івано-Франківщина: очільник Служби відновлення йде у відставку після скандалу з дорогою в Буковель
Глава Агентства відновлення каже, що не погоджував тендер на проєктування нової дороги до курорту
фото: glavcom.ua

ЗМІ повідомляли, що Служба відновлення планує витратити 9 млрд грн на дороги до Буковеля

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин прокоментував розслідування журналістів про ремонт доріг, що «ведуть до курорту Буковель». За його словами, мова про зовсім інший об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

«Дорога Т-09-06 не веде в Буковель. Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та «Нафтогазу»: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено», – зазначив він.

Сухомлин додав, що Агентство відновлення не погоджувало тендер на проєктування нової дороги до Буковелю.

«Щодо дороги в Буковель. Техніко-економічне обґрунтування розробили громади за свої кошти. Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З агентством це не було погоджено! Начальник Служби пише заяву на звільнення. Кошти ані на цей рік, ані на наступний – не передбачені. І агентством цей проєкт не подавався», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розслідувачі проєкту «Наші гроші» повідомили, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. За їхніми словами, перші контракти вже укладені, а будівництво нової 28,6-кілометрової дороги стартує найближчим часом.

26 та 21 листопада Служба відновлення уклала два контракти з ТОВ «ПБС» на капітальний ремонт доріг: 2,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна між селами Пасічна та Бистриця. Ще 278 млн грн піде на ремонт відрізку дороги Н-09 Мукачево-Львів в районі села Микуличин.

3 грудня оголошено тендер на проєктну документацію для нової дороги від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований Буковель. Орієнтовна вартість – 6,57 млрд грн. Дорога стане прямим під’їздом до курорту та з’єднає «Буковель» з новими туристичними зонами Бистриці та Турбата.

Читайте також:

Теги: дороги кадрові зміни ремонт Буковель Сергій Сухомлин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Буковелем викрито схему приватизації 6 га лісу
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
21 листопада, 16:27
Буковель отримає нові дороги за 9 млрд грн з держбюджету
Дороги до Буковелю обійдуться державі у 9 млрд грн
Вчора, 10:42
Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
13 листопада, 13:20
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
17 листопада, 09:50
Мостовий перехід через річку Тетерів розташований на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – М-07
Відновлення ключової артерії: як проходить ремонт зруйнованого мосту через Тетерів
18 листопада, 12:08
20 листопада орієнтовно з 9:30 до 16:30 тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами 
Через ремонт на Братиславській змінено маршрути двох тролейбусів
19 листопада, 15:27
Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки
В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
29 листопада, 20:58
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37
На жінку склали шість адміністративних протоколів
На Черкащині жінка за день скоїла три ДТП
30 листопада, 15:21

Політика

Івано-Франківщина: очільник Служби відновлення йде у відставку після скандалу з дорогою в Буковель
Івано-Франківщина: очільник Служби відновлення йде у відставку після скандалу з дорогою в Буковель
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Зеленський прибув у Брюссель
Зеленський прибув у Брюссель
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua