Івано-Франківщина: очільник Служби відновлення йде у відставку після скандалу з дорогою в Буковель

Глава Агентства відновлення каже, що не погоджував тендер на проєктування нової дороги до курорту

ЗМІ повідомляли, що Служба відновлення планує витратити 9 млрд грн на дороги до Буковеля

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин прокоментував розслідування журналістів про ремонт доріг, що «ведуть до курорту Буковель». За його словами, мова про зовсім інший об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

«Дорога Т-09-06 не веде в Буковель. Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та «Нафтогазу»: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено», – зазначив він.

Сухомлин додав, що Агентство відновлення не погоджувало тендер на проєктування нової дороги до Буковелю.

«Щодо дороги в Буковель. Техніко-економічне обґрунтування розробили громади за свої кошти. Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З агентством це не було погоджено! Начальник Служби пише заяву на звільнення. Кошти ані на цей рік, ані на наступний – не передбачені. І агентством цей проєкт не подавався», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розслідувачі проєкту «Наші гроші» повідомили, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. За їхніми словами, перші контракти вже укладені, а будівництво нової 28,6-кілометрової дороги стартує найближчим часом.

26 та 21 листопада Служба відновлення уклала два контракти з ТОВ «ПБС» на капітальний ремонт доріг: 2,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна між селами Пасічна та Бистриця. Ще 278 млн грн піде на ремонт відрізку дороги Н-09 Мукачево-Львів в районі села Микуличин.

3 грудня оголошено тендер на проєктну документацію для нової дороги від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований Буковель. Орієнтовна вартість – 6,57 млрд грн. Дорога стане прямим під’їздом до курорту та з’єднає «Буковель» з новими туристичними зонами Бистриці та Турбата.